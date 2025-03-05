Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Батько Василя Ратушного взяв слово

Тато загиблого Василя Ратушного зазначив, що його старший син завжди вважав, що в майбутньому має значення лише кількість знищених ворогів. А будь-які інші дії, які до цього не призводять, – позбавлені сенсу.

Він справді загинув щасливим, я в цьому переконаний. Тому що найбільше йому боліло не поранення, не контузії, йому боліли змарновані шанси, не прикладені зусилля і перешкоди від начебто своїх же бюрократичних сил, які не давали йому реалізуватися на повну,

– сказав чоловік.

Тато Героя наголосив, що українцям зараз варто ставати "єдиним організмом, який буде винищувати ворогів, за потреби, у промислових масштабах".

"Якщо ми не станемо самі стіною, за якою ніякий ворог не пройде ніколи, ми зникнемо як нація. Займайте місце на "стіні", яке звільняється. Не думайте довго", – сказав він.

Зазначимо, що Василь – старший брат активіста та військового Романа Ратушного. Василь був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра" та загинув від ворожого FPV-дрона, який влучив просто в авто.