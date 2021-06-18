Последним прекратил кричать нардеп Игорь Гузь. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал депутат и спортсмен Василий Вирастюк. Кроме того, он передал привет Гузю.

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Вирастюк объяснил реакцию тем, что депутаты группы "За майбутнє" фактически являются коллегами и партнерами по бизнесу с Александром Шевченко – его главным конкурентом на довыборах.

Они, должно быть, были обижены. Обиделись,

– подчеркнул нардеп.

Вирастюк победил на довыборах: главное

На Прикарпатье 28 марта провели довыборы в Верховную Раду. Голосование граждан сопровождали многочисленные скандалы.

Василия Вирастюка признали победителем 22 апреля. Главный его конкурент Александр Шевченко от группы "За майбутнє" занял 2 место.

Однако Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии. Впоследствии ЦИК подала апелляцию.

Апелляционные жалобы 5 июня удовлетворила Большая палата ВСУ и Вирастюка признали победителем на довыборах.

Полное интервью Василия Вирастюка в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео