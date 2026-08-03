Президент назначил заместителей министра иностранных дел

3 августа Владимир Зеленский объявил о ряде кадровых изменений. Так, назначения произойдут, в частности, в МИД.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего выступления перед послами Украины.

Кто войдет в команду главы МИД?

Зеленский сообщил, что заместителями министра иностранных дел станут посол Украины в Чехии Василий Зварич и посол Украины в Польше Василий Боднар.

Отметим, что Василий Боднарь работает в украинской дипломатической системе с 1998 года. Он прошел профессиональный путь от атташе к послу. За это время Боднарь работал в дипломатических представительствах Украины в России, Польше и Турции.

Василий Зварыч работает в системе МИД с 1999 года. Занимал дипломатические должности в украинских посольствах в Турции, США и Польше. Также руководил Управлением политического анализа и являлся заместителем директора Департамента политики и коммуникаций МИД.

Важно! Исполняющим обязанности руководителя МИД Украины является Андрей Сибига.

Напомним, что после объявления перезагрузки Кабмина новоизбранный премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что правительство стремится обеспечить непрерывную работу, в частности, в сфере внешней политики.

В комментарии журналистам в МИДе уточнили, что кандидатуру Андрея Сибиги для продолжения исполнения обязанностей главы МИД предложил президент Зеленский.