Відповідну заяву глава держави зробив під час свого виступу перед послами України.

Хто увійде до команди очільника МЗС?

Зеленський повідомив, що заступниками міністра МЗС стануть посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Зауважимо, що Василь Боднар працює в українській дипломатичній системі з 1998 року. Він пройшов професійний шлях від аташе до посла. За цей час Боднар працював у дипломатичних представництвах України в Росії, Польщі та Туреччині.

Василь Зварич працює в системі МЗС із 1999 року. Обіймав дипломатичні посади в українських посольствах у Туреччині, США та Польщі. Також керував Управлінням політичного аналізу та був заступником директора Департаменту політики і комунікацій МЗС.

Важливо! Виконувачем обов'язків керівника МЗС України наразі є Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що після оголошення перезавантаження Кабміну, новообраний прем'єр-міністр України Сергій Корецький підкреслив, що уряд прагне забезпечити безперервну роботу, зокрема, у сфері зовнішньої політики.

У коментарі журналістам у МЗС уточнили, що кандидатуру Андрія Сибіги для продовження виконання обов'язків глави МЗС запропонував президент Зеленський.