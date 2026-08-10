Погибла директор компании Eva Beauty Василина Петлицкая: у нее осталось трое детей

В ДТП, произошедшем 6 августа, погибла директор Eva Beauty Василиса Петлицкая. Она возглавляла это бизнес-направление с апреля 2024 года.

Печальную новость сообщил владелец корпорации Terwin Руслан Шостак.

Что известно о потере?

Руслан Шостак рассказал, что Василиса Петлицкая пришла в компанию молодой девушкой и профессионально росла вместе с ней. Коллега вспоминает ее как "душу коллектива" и человека, который искренне любил свою работу.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье Василины и всем ее близким. Мы будем помнить ее живой. Светлой. Яркой. Такой она навсегда останется для нас,

– написал Шостак.

Известно, что у женщины осталось трое детей. В корпорации заявили, что будут поддерживать ее семью в связи с трагедией.

Как сообщает Forbes, до того как возглавить бизнес-направление Eva Beauty, Василина почти семь лет работала в отделе маркетинга компании Eva. В свое время она занимала должности заместителя директора по маркетингу и руководителя рекламного отдела.

С апреля 2024 года Василиса Петлицкая была директором Eva Beauty. Развитие направления как сети с расширенным ассортиментом профессиональной и селективной косметики, консультациями и сервисами для клиентов называют одним из ключевых моментов в ее работе.

Ранее сообщалось, что 8 августа в результате российского обстрела села Пуховка в Киевской области погибла директор лицея №124 "Спасский" Галина Кучер. Удар врага по частному дому также унес жизни ее мужа и 3-летнего внука.