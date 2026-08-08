Она работала директором почти 30 лет. Об этом сообщило учебное заведение в социальных сетях.

Что известно о погибшей?

В субботу, 8 августа, россияне провели атаку на Киевскую область с помощью беспилотников. В селе Пуховка Броварского района 5 БПЛА попали в частный дом и полностью уничтожили его.

В результате удара погибла Галина Кучер. С 1 сентября 1997 года женщина занимала должность директора лицея № 124 "Спасский", расположенного в Подольском районе столицы.

Свой профессиональный путь в сфере образования она начала с работы учителем истории в Подольской средней школе № 68, где впоследствии стала заместителем директора. Также женщина работала в средней школе № 104. Затем Галина Кучер почти 30 лет проработала в школе № 124, которая за время ее руководства получила статус лицея.

Галина Петровна оставила после себя не только годы преданного труда и весомые достижения, но и людей, чьи жизни она изменила своей заботой, поддержкой и личным примером. Ее вклад в развитие лицея № 124 "Спасский" навсегда останется важной частью его истории. Невозможно смириться с тем, что человек, всю свою жизнь трудившийся ради будущего детей, сам стал жертвой войны,

– написали в учебном заведении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родственникам погибшей.

Что известно о последних российских атаках?

Утром 8 августа оккупанты совершили масштабную атаку дронами на территорию Днепропетровской области. В результате ударов известно об одном пострадавшем.

Также в пятницу, 7 августа, россияне нанесли удар беспилотником по рынку в Белопольской общине в Сумской области. Глава местной ОГА сообщил, что пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.