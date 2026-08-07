Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Каковы последствия атаки россиян на рынок?

По словам чиновника, сейчас известно о 10 пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Продолжается госпитализация раненых.

Заметим, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Сумы. Оккупанты использовали два КАБа, реактивные и дроны других типов.

Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры. Два человека получили нетяжелые ранения.

Кроме того, ночью россияне уничтожили почтовое отделение в Глуховской общине. Здание потерпело значительные разрушения. Предварительно люди не пострадали.

Последствия атаки на Сумы и Глухов / Фото ОВА

Напомним, что ночью враг применил против Украины 147 беспилотников. 114 вражеских БПЛА были обезврежены силами ПВО.

Ранее сообщалось, что российские дроны становятся еще опаснее. Россия модернизировала реактивный дрон "Герань-4 Сикер", установив на него оптическую систему наведения. Она позволяет более точно атаковать цели даже после потери связи.

Также БПЛА получил дополнительную широкоугольную камеру. Ее могут использовать для осмотра местности или обнаружения украинских дронов-перехватчиков. "Герань-4 Сикер" может преодолевать до 550 километров и развивать скорость до 500 километров в час. Из-за высокой скорости такие беспилотники сложнее сбивать.