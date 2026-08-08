Вона працювала директоркою майже 30 років. Про це повідомив навчальний заклад у соцмережах.

Що відомо про загиблу?

У суботу, 8 серпня, росіяни безпілотниками атакували Київську область. У селі Пухівка Броварського району 5 БпЛА влучили у приватний будинок і повністю знищили його.

Під час удару була вбита Галина Кучер. Жінка з 1 вересня 1997 року обіймала посаду директорки ліцею № 124 "Спаський", розташованого у Подільському районі столиці.

Свій професійний шлях в освіті вона почала з роботи вчителем історії у Подільській середній школі №68, де згодом стала заступницею директора. Також жінка працювала у середній школі №104. Далі Галина Кучер майже 30 років працювала у школі № 124, яка за час її керівництва отримала статус ліцею.

Галина Петрівна залишила після себе не лише роки відданої праці та вагомі здобутки, а й людей, чиї життя змінила своєю турботою, підтримкою та особистим прикладом. Її внесок у розвиток ліцею №124 "Спаський" назавжди залишиться важливою частиною його історії. Неможливо змиритися з тим, що людина, яка все своє життя працювала заради майбутнього дітей, сама стала жертвою війни,

– написали у навчальному закладі.

24 Канал висловлює щирі співчуття родичам загиблої.

Що відомо про останні російські атаки?

Вранці 8 серпня окупанти здійснили масштабну атаку дронами на територію Дніпропетровської області. Внаслідок ударів відомо про постраждалого.

Також у п'ятницю, 7 серпня, росіяни вдарили безпілотником по ринку в Білопільській громаді на Сумщині. Очільник місцевої ОВА розповів, що постраждали 10 людей, двоє з них перебувають у важкому стані.