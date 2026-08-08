Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, окупанти завдали серії цілеспрямованих ударів по регіону.

Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував шість районів області безпілотниками,

– заявили в ОВА.

Найбільшого удару зазнав Дніпровський район, де через масовану атаку виникли пожежі на території місцевої логістичної компанії.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Удар по Нікопольщині: що відомо?

Не менш напруженою була ситуація на Нікопольщині, де російські війська прицільно били по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській громадах.

Саме в цьому районі руйнувань зазнали автозаправна станція та приватний житловий будинок, а також була травмована людина.

Ворожі дрони також наробили лиха у Синельниківському районі. Зокрема, у самому місті Синельникове та на території Петропавлівської громади через атаки загорілися автомобілі.

Тим часом у Криворізькому районі під прицілом опинилася Апостолівська громада, де окупанти пошкодили склади із зерном.

У Павлограді зафіксовано пошкодження ще однієї автозаправної станції та житлового будинку. Водночас у Криничанській громаді Кам'янського району внаслідок ворожих дій виникла пожежа.

Коли ще ворог атакував Дніпропетровщину?

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок численних ворожих ударів 5 серпня без електропостачання опинилися десятки тисяч місцевих жителів.

У суботу, 1 серпня, Росія атакувала Дніпропетровщину. Ворог вдарив по маршрутці з пасажирами. За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб. Серед травмованих – 16-річний хлопець. Попередньо, двоє людей перебували у важкому стані.