Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, оккупанты нанесли серию целенаправленных ударов по региону.

Один человек получил ранения. Более 10 раз враг атаковал шесть районов области с помощью беспилотников,

– заявили в ОВА.

Наибольший удар пришелся на Днепровский район, где в результате массированной атаки возникли пожары на территории местной логистической компании.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Удар по Никопольскому району: что известно?

Не менее напряженной была ситуация в Никопольском районе, где российские войска прицельно наносили удары по самому Никополю, а также по Марганецкой и Покровской общинам.

Именно в этом районе были разрушены автозаправочная станция и частный жилой дом, а также пострадал один человек.

Вражеские дроны также нанесли ущерб в Синельниковском районе. В частности, в самом городе Синельниково и на территории Петропавловской общины в результате атак загорелись автомобили.

Между тем в Криворожском районе под прицелом оказалась Апостоловская община, где оккупанты повредили склады с зерном.

В Павлограде зафиксированы повреждения еще одной автозаправочной станции и жилого дома. В то же время в Криничанской общине Каменского района в результате вражеских действий возник пожар.

Когда еще враг совершил атаку на Днепропетровскую область?

Российские оккупационные войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате многочисленных вражеских ударов 5 августа без электроснабжения оказались десятки тысяч местных жителей.

В субботу, 1 августа, Россия осуществила атаку на Днепропетровскую область. Враг нанес удар по маршрутке с пассажирами. По данным правоохранительных органов, пострадали семь человек. Среди раненых – 16-летний парень. По предварительным данным, двое людей находились в тяжелом состоянии.