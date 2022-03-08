Васильков, а также Остер и Десна – воздушная тревога

В Василькове Киевской области объявили о воздушной тревоге. Сирены взвыли и в Остере и Десне Черниговской области. Всем следует немедленно уходить в укрытие.

В отдельных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей сообщается об опасности. Возможны атаки россиян.

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Воздушная тревога в Василькове, Остере и Десне

В Василькове сирены известили об опасности в 6:36. В Остере и Десне воздушная тревога была объявлена через одну минуту – в 6:37. Жителям этих городов, сел и поселков следует немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

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