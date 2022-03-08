В окремих населених пунктах Київської та Чернігівської областей повідомляють про небезпеку. Можуть бути атаки росіян.

Читайте також Окупанти не дають людям виходити з помешкань і обстрілюють, – мер про ситуацію в Бучі

Повітряна тривога у Василькові, Остері та Десні

У Василькові сирени сповістили про небезпеку о 6:36. В Остері та Десні повітряну тривогу оголосили через одну хвилину – о 6:37. Жителям цих міста, села та селища слід негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!