Ватикан признал Православную церковь Украины и Епифания

Официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании Епифания предстоятелем Православной церкви Украины. Это знак того, что Ватикан признал новую украинскую церковь.

Об этом сообщил архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.

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Он отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.

Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита – эта церковь приобретает для Ватикана субъектности,

– написал он.

Архиепископ отметил, что эта новость – "весьма болезненная новость для Московской патриархии и очень весомая для католического и всего христианского мира".

При этом Зоря отметил, что между католической и православной церковью отсутствует евхаристическое единство. Официально католическая церковь не совершает какого-то церковного акта признания новой автокефалии.

Однако, как отмечает архиепископ, "фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, у кого еще есть сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги".

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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