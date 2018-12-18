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      Ватикан признал Православную церковь Украины и Епифания

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      Ватикан фактически признал Православную церковь Украины и Епифания, – Зоря
      Ватикан фактически признал Православную церковь Украины и Епифания, – Зоря / Фото из открытых источников

      Официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании Епифания предстоятелем Православной церкви Украины. Это знак того, что Ватикан признал новую украинскую церковь.

      Об этом сообщил архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.

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      Он отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.

      Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита – эта церковь приобретает для Ватикана субъектности,
      – написал он.

      Архиепископ отметил, что эта новость – "весьма болезненная новость для Московской патриархии и очень весомая для католического и всего христианского мира".

      При этом Зоря отметил, что между католической и православной церковью отсутствует евхаристическое единство. Официально католическая церковь не совершает какого-то церковного акта признания новой автокефалии.

      Однако, как отмечает архиепископ, "фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, у кого еще есть сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги".

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Что известно о митрополите Епифании: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Единая поместная церковь Ватикан Религия Епифаний
      Источник: 24 Канал
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