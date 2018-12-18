Ватикан визнав Православну церкву України та Епіфанія

Офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання Епіфанія предстоятелем Православної церкви України. Це знак того, що Ватикан визнав новостворену українську церкву.

Про це повідомив архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.

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Він зазначив, що вчора, 17 грудня 2018 року, офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ.

Фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу з православними церквами в силу канонічного визнання Вселенським патріархом Варфоломієм української церкви та її митрополита - ця церква набуває для Ватикану суб‘єктності,

– написав він.

Архієпископ зазначив, що ця новина – "вельми болюча новина для Московської патріархії і дуже вагома для католицького і всього християнського світу".

При цьому Зоря зазначив, що між католицькою і православною церквою відсутня євхаристійна єдність. Офіційно католицька церква не здійснює якогось церковного акту визнання нової автокефалії.

Однак, як зазначає архієпископ, "фактично поширення цієї офіційної новини є сигналом для всіх, хто ще має сумнів, в тому числі у помісних церквах: дипломатія Вселенського патріархату перемогла московські потуги".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео