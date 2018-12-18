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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Ватикан визнав Православну церкву України та Епіфанія

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      Ватикан фактично визнав Православну церкву України та Епіфанія, – Зоря
      Ватикан фактично визнав Православну церкву України та Епіфанія, – Зоря / Фото з відкритих джерел

      Офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання Епіфанія предстоятелем Православної церкви України. Це знак того, що Ватикан визнав новостворену українську церкву.

      Про це повідомив архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.

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      Він зазначив, що вчора, 17 грудня 2018 року, офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ.

      Фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу з православними церквами в силу канонічного визнання Вселенським патріархом Варфоломієм української церкви та її митрополита - ця церква набуває для Ватикану суб‘єктності,
      – написав він.

      Архієпископ зазначив, що ця новина – "вельми болюча новина для Московської патріархії і дуже вагома для католицького і всього християнського світу".

      При цьому Зоря зазначив, що між католицькою і православною церквою відсутня євхаристійна єдність. Офіційно католицька церква не здійснює якогось церковного акту визнання нової автокефалії.

      Однак, як зазначає архієпископ, "фактично поширення цієї офіційної новини є сигналом для всіх, хто ще має сумнів, в тому числі у помісних церквах: дипломатія Вселенського патріархату перемогла московські потуги".

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Епіфаній Релігія Ватикан Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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