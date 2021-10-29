В Ватикане неожиданно отменили трансляцию встречи Байдена и Папы Римского

Джо Байден в конце октября посетил Ватикан, где встретился с Папой Франциском. Общение между президентом США и понтификом планировали показать в прямом эфире.

Однако в последний момент власти страны неожиданно отменили трансляцию. Зрители смогли увидеть прибытие кортежа американского лидера во двор Апостольского дворца.

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Изначально планировалось, что в прямом эфире также покажут приветствие Папы Римского и Джо Байдена в тронном зале, а так же как они садятся за стол переговоров в библиотеке Ватикана.

В свою очередь официальный представитель государства Маттео Бруни заявил, что трансляция состоялась в "обычной для времен эпидемии форме". Аккредитованным СМИ пообещали предоставить фотографии встречи позже.



​Ватикан отменил трансляцию встречи Байдена и папы Франциска / Фото AP

Франциск может отречься от престола

По информации итальянских СМИ, Папа Римский рассматривает возможность отречения от престола. Причина – проблемы со здоровьем.

Ведь недавно, 4 июля, понтифику провели операцию на кишечнике.

Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Как сообщили в средствах массовой информации, болезнь может иметь хронический характер.

Джо Байден и Папа Франциск встречались уже три раза. Тем не менее это первый визит президента Соединенных Штатов в Ватикан.