В Ватикане неожиданно отменили трансляцию встречи Байдена и Папы Римского
Источник:AP
Джо Байден в конце октября посетил Ватикан, где встретился с Папой Франциском. Общение между президентом США и понтификом планировали показать в прямом эфире.
Однако в последний момент власти страны неожиданно отменили трансляцию. Зрители смогли увидеть прибытие кортежа американского лидера во двор Апостольского дворца.
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Изначально планировалось, что в прямом эфире также покажут приветствие Папы Римского и Джо Байдена в тронном зале, а так же как они садятся за стол переговоров в библиотеке Ватикана.
В свою очередь официальный представитель государства Маттео Бруни заявил, что трансляция состоялась в "обычной для времен эпидемии форме". Аккредитованным СМИ пообещали предоставить фотографии встречи позже.
Ватикан отменил трансляцию встречи Байдена и папы Франциска / Фото AP
Франциск может отречься от престола
- По информации итальянских СМИ, Папа Римский рассматривает возможность отречения от престола. Причина – проблемы со здоровьем.
- Ведь недавно, 4 июля, понтифику провели операцию на кишечнике.
- Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Как сообщили в средствах массовой информации, болезнь может иметь хронический характер.