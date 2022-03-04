Трудно отличить мародера от диверсанта, в лучшем случае грозит пожизненное заключение – МВД

Вадим Денисенко – советник главы МВД Украины – рассказал, что борьба с мародерами продолжается. По законам военного времени, их избивают и сдают в полицию.

В то же время, по словам Денисенко, очень тяжело отличить мародера от диверсанта. И те и те очень часто ходят в гражданской форме. Потому их может ожидать аналогичный финал.

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Если территориальная оборона, национальная гвардия или кто-нибудь другой спутает мародера с диверсантом, к сожалению, поступит с ним как с диверсантом. А в лучшем случае ему (мародеру – 24 канал) теперь уже грозит пожизненное заключение,

– заметил Денисенко.