Водночас, за словами Денисенка, дуже важко відрізнити мародера від диверсанта. І ті й ті дуже часто ходять у цивільній формі. Тому їх може чекати аналогічний фінал.

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Якщо територіальна оборона, національна гвардія або хтось інший сплутає мародера з диверсантом, на жаль, вчинить з ним як з диверсантом. А в кращому випадку йому (мародеру – 24 канал) тепер уже грозить довічне ув'язнення,

– зауважив Денисенко.

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