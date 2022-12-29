Дипломатия с танками за спиной, или три победы Украины, которые разрушат Россию

Наши победы на военном фронте красноречивее любых других побед. Дипломатия работает тогда, когда за ее спинами стоят танки. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Все наши дипломатические победы стали возможны только благодаря тому, что украинские защитники и защитницы обороняют нашу Независимость и дают нам возможность вести какие-то дипломатические дела и иметь результаты. Те военные победы, которые мы имеем сейчас, не вкладываются в достижения 2022 года. Это эпохальные события для нашего государства и истории Европы.

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Три выдающиеся дипломатические победы Украины за год

Украина – региональный лидер

Первая дипломатическая победа Украины – получение кандидатства на членство в Европейском Союзе. Это реализация стремления, которое началось в Украине еще задолго до начала полномасштабной войны.

Мы можем вспомнить десятки выдающихся событий в Украине, которые повлияли на настроения людей и их стремление быть частью европейского сообщества. Это и Оранжевая революция, и Революция Достоинства. Они повлияли на то, что в Украине сформировался идеологический паттерн по вступлению в ЕС.

Сейчас он наконец-то конвертировался в победу в виде кандидатства в члены ЕС. Это – особенно. Украина проявила себя здесь как региональный лидер, дав возможность обрести такой статус и Молдове.

Украина, Молдова и Грузия делятся какими-то общими устремлениями и всегда идут группой в отношениях с ЕС и другими международными институтами. Но именно Украина продемонстрировала, что, даже находясь в состоянии войны и временно теряя некоторые территории, мы можем оставаться лидером, который ведет за собой другие государства и показывает им пример. Даже тогда, когда нам тяжело, а им в разы легче. Именно мы становимся причиной изменений на геополитической карте Европы

Конечно, это и мировоззренческое достижение. Оно будет определять дальнейшую траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Сегодня мы являемся полноценными кандидатами на члены в ЕС, а это указывает на то, что обратного пути нет. Гражданское общество не позволит откатиться к этому решению. Надо теперь смотреть в одном направлении.

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Были мнения некоторых граждан, что можно оставаться нейтральными, возможно, сотрудничать с другими рынками и государствами. Сегодня приоритет един и понятен. Это действительно упрощает нам жизнь и возможность для дальнейшего развития.

В контексте получения кандидатства Украина станет лидером развития в ЕС после победы. Это однозначно. Членство Украины в этом институте будет большой честью для ЕС. То, что мы делаем сегодня для будущего Европы, не сравнится с действиями многих других государств.

Украинцы создали свой бренд в мире

Следующее дипломатическое достижение – это создание бренда Украины, появившийся сравнительно недавно. Если раньше Украина ассоциировалась с коррупцией, необъективной судебной властью, замороженной войной и опасностью, то сегодня – со смелостью. Мы самая смелая страна самых смелых людей. Мы можем конвертировать эту смелость. Мы приобрели позицию, о которой раньше даже мечтать не могли. Именно война помогла открыть настоящую черту украинцев – смелость.

Поэтому создание бренда – это также длительная история, которая будет иметь свои положительные последствия многие годы. Этот бренд будет однозначно толкать Украину вперед.

Как украинцы отвергли Россию на десятилетие назад

Ранее Германия ассоциировалась с какой-то практичностью и высокотехнологичными достижениями, итальянцы – с едой, американцы – вообще со всем хорошим, а Украина была страной третьего мира. Сегодня это перевернулось на 180 градусов, и мы нашли свое призвание. Важно, что этот бренд уже сегодня стоит миллиарды долларов, а стоимость его будет расти. Это огромное достижение каждого украинца.

Третье достижение Украины на дипломатическом фронте – это изоляция Россия. Это ключевое достижение, которое далось нам очень нелегко.

Однако оно имеет фундаментальные результаты и однозначно повлияло на ход войны. Если мы вспомним первые месяцы вторжения, то ситуация была очень шаткой. В какой-то момент казалось, что некоторые страны мира были готовы проглотить военную агрессию России и оставить статус-кво, продолжая работать с Россией и зарабатывать деньги.

Но именно работа украинских дипломатов – от президента, министра и послов вплоть до рядовых граждан, живущих по миру – повлияла на то, что Россия потеряла очень многое в экономическом и политическом аспектах. Она стала изолированной на всех фронтах:

бизнесовом,

энергетическом,

спортивном,

культурном.

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Государство-агрессор находится в официальной изоляции. Никто не знает, как бы развивалась война, если бы тогда мы не прибегали к таким радикальным шагам и не убедили мир оставаться в стороне от России.

Эта изоляция, которой добились украинцы, отвергает Россию на десятилетия назад. Она не дает Кремлю возможности сохранять свое экономическое влияние. Компании, вышедшие или прекратившие свою деятельность в России, формировали 40% ее ВВП, а также создавали сотни тысяч рабочих мест для россиян.

Изоляция России Украиной указывает, что именно Киев станет автором развала России в будущем. Украина становится игроком мирового фронта. Именно Украина, а не ЕС, США или НАТО, которых так боятся россияне, уничтожит страну-агрессорку.

Но мы должны и дальше над этим работать, ведь ослабление давления может привести к очень неприятным последствиям.