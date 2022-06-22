Важно дать ВСУ закрепиться и не помочь врагу, – Маляр о "сдержанном" успехе на Юге

Успех ВСУ на Юге комментируют сдержанно. Все потому, что враг мониторит много информации. Поэтому лишние детали могут помочь россиянам, соответственно, и навредить ВСУ.

Если в интернете появится чрезмерная информация об успехе ВСУ на Юге, это может помешать военным там закрепиться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр 22 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Маляр говорит, что лишняя информация не только мешает, но и вредит

Ситуацию на Юге мы очень сдержанно комментируем. Ведь украинским войскам очень важно закрепиться на тех территориях, где они ведут контрнаступление или освобождают их из-под оккупации,

– говорит Маляр.

Во-вторых, враг анализирует открытые источники и корректирует свои действия благодаря этому. Поэтому очень важно не распространять много данных о ВСУ на Юге, ведь это будет мешать вооруженным силам.

Заместитель Минобороны отмечает, что всю необходимую информацию предоставляет Генштаб. Как только успех украинских защитников будет уверенным, об этом сразу сообщат.

Следует понимать, что Генеральный штаб обязательно заявит обо всех победах, которые есть, как только успех будет закреплен должным образом,

– отмечает заместитель министра обороны.

Также Маляр призывает верить в вооруженные силы, ведь они отлично выполняют свою работу, хотя в количестве оружия у врага есть преимущество.

Свежие потери России в войне против Украины

За минувшие сутки, 21 июня, украинским защитникам удалось уничтожить 130 российских оккупантов. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Общие потери врага составляют:

личного состава – 34 230 оккупантов;

танков – 1 496;

боевых бронированных машин – 3 614;

артиллерийских систем – 752;

РСЗО – 239;

средств ПВО – 99;

самолетов – 216;

вертолетов – 182;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614;

крылатых ракет – 137;

кораблей / катеров – 14;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 543;

специальной техники – 60.

Обратите внимание – ситуация на фронте по данным Генштаба по состоянию на утро 22 июня: видео