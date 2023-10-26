Важно для контрнаступления: Метинвест начал производство противоминных тралов для танков

Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции. Они крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

После прохождения всех необходимых тестов от Министерства обороны Украины противоминные тралы переданы к использованию подразделениям Национальной гвардии и ВСУ.

Смотрите также При поддержке Метинвеста медики из Канады и США провели 30 реконструктивных операций украинцам

Метинвест уже начал поставки оборудования украинской армии. Планируемый объем производства – до пяти тралов в месяц.

Как противоминные тралы помогают ВСУ

Противоминные тралы – сугубо украинский продукт, изготавливаемый из украинской стали на предприятиях Группы Метинвест в Украине. Большая потребность ВСУ в тралах обусловлена плотным минированием противником территории по всей линии фронта.

В ответ на запрос украинских военных инженеры Метинвеста усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки для обезвреживания или подрыва на суше противотанковых и противопехотных мин. Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 миллиона гривен с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, необходимого для монтажа средства.

Наши защитники каждый день рискуют жизнью, преодолевая минные поля, которые стали одним из самых больших препятствий для нашего контрнаступления. Мы хотим помочь сохранить технику, но самое главное – сохранить жизни украинских воинов. Поэтому мы начали производство минных тралов для ВСУ,

– отметил Ринат Ахметов, акционер Группы Метинвест.

Он отметил, что эти тралы прошли все испытания и уже используются на самых горячих участках фронта, принимая на себя детонацию мин вместо танков и бронированных машин.

И это лишь первый шаг для Метинвеста в большом проекте по содействию разминированию Украины. Мы делали и продолжим делать все, чтобы помочь нашей стране победить и вернуть мир на нашу землю,

– подчеркнул Ринат Ахметов.

Технические характеристики тралов

Разработку проекта противоминных тралов и изготовление экспериментальных образцов Метинвест вместе с партнерами начал летом 2023 года. Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонны, размер – 3,77 х 3,44 метра.

По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4 – 5 подрывов противотанковых мин. Так как тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 подрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Противоминные тралы поставляются на самые горячие участки фронта / Фото Метинвеста

Противоминные тралы от Метинвеста будут в первую очередь поставляться бригадам Национальной гвардии и Сухопутных войск на самые горячие участки фронта. Чтобы у боевых бригад была возможность оперативно ремонтировать тралы после использования, компания также наладила выпуск комплектующих для изделий, что позволяет быстро возвращать противоминные средства к работе в условиях фронта.

Ремкомплекты содержат набор колес – по три единицы на один трал, ведь именно эти детали испытывают наибольшую нагрузку и повреждения при проведении работ по разминированию.

Производство такого оборудования крайне важно во время войны / Фото Метинвеста

Андрей Беляев, командир 23-й Отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины, после прохождения полевых испытаний на полигоне оценил качество противоминных тралов.

Противоминные тралы – важная составляющая контрнаступательных действий. Они не только защищают экипажи украинских танков, но и расчищают пути для пехоты. Наличие подобного оборудования, которое могут изготавливать украинские предприятия, критически важно для страны во время войны. Это позволяет силам безопасности и обороны Украины опираться на надежный тыл, в этом случае – на украинских металлургов, горняков и инженеров Метинвеста, чья работа помогла обеспечить войско надежными противоминными средствами,

– отметил Андрей Беляев.

Как Метинвест поддерживает украинских защитников с начала войны

Отметим, что Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы, системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию.

За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 миллиарда гривен. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 280 мобильных укрытий-"крыивок", 250 высокоточных макетов военной техники, более 30 "ловцов ланцетов", а также тысячи дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.