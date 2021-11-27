Важно не допустить повтора трагедии, – СБУ все еще расследует преступления Голодомора-геноцида

Советский тоталитарный режим в 1932-1933 годах жестоко уничтожил более 10 миллионов украинцев. Однако никто так и не ответил за разрушенные судьбы людей. Ведь организаторы Голодомора – мертвы.

Прорыв в расследовании Голодомора совершили в 2003 – 2006 годах

Со времени начала геноцида исполнилось 88 лет. Однако у такого страшного преступления не может существовать срока давности. Украинские спецслужбы до сих пор занимаются расследованием темной страницы нашей истории. В рамках проекта "Голод и мор: память поколений" мы обратились в Службу безопасности Украины, чтобы узнать, что удалось установить правоохранителям.

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Рассекречивание документов органов госбезопасности УССР, изучение архивов и свидетельств очевидцев Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины начал в 2003 году. То есть через 12 лет после провозглашения независимости нашего государства. Обнаруженная информация стала прорывом в расследовании Голодомора.

Именно благодаря рассекреченным данным 28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Что установила СБУ во время расследования геноцида

В течение 22 мая – 29 декабря 2009 года СБУ расследовала организацию Голодомора-геноцида в 1932 – 1933 годах. В ходе следственных действий:

собрали 330 томов дела;

томов дела; допросили 1890 свидетелей;

свидетелей; установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;

мест массовых захоронений жертв голода; провели 24 судебных экспертизы: медицинские, психологические, научно-демографические, а также комплексную историко-правовую.

Экспертиза установила, что во время Голодомора в Украине погибли 3 миллиона 941 тысяча человек. В то же время с учетом 6 миллионов 122 тысяч потенциально нерожденных, мы потеряли 10 миллионов 63 тысяч человек.



От голода в Украине погибли 3,9 миллиона человек / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Дело о Голодоморе закрыли из-за смерти организаторов

. Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы публикуем около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказываем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные.Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

Весной 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева рассмотрел дело.

Служители Фемиды признали, что руководство большевистского тоталитарного режима организовало геноцид. Однако дело закрыли из-за смерти фигурантов – главных организаторов Голодомора.

Обвиняемыми были к тому времени уже умершие:

Иосиф Сталин – генеральный секретарь ЦК ВКП;

– генеральный секретарь ЦК ВКП; Вячеслав Молотов – председатель Совета народных комиссаров СССР;

– председатель Совета народных комиссаров СССР; Лазарь Каганович – заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б);

– заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б); Павел Постышев – секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У;

– секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У; Станислав Косиор – первый секретарь ЦК КП;

– первый секретарь ЦК КП; Влас Чубарь – председатель Совета народных комиссаров УССР;

– председатель Совета народных комиссаров УССР; Мендель Хатаевич – секретарь ЦК КП(б)У, отвечал за выполнение хлебозаготовок в Харьковской области.

Голодомор расследуют до сих пор, но без резонанса

Все обнаруженные документы и запрещенные фотографии уже были рассекречены. Они находятся в свободном доступе. В том числе и жуткие фотографии украинского селянина Николая Боканя, который фотографировал последствия Голодомора. Долгое время фото были запрещены советскими властями.

Запрещенное советской властью фото Голодомора в Украине / Фото Николая Боканя хранится в архиве СБУ

Спецслужба до сих пор осуществляет поиски в архивах. Однако теперь работа не носит планового характера и проходит без предварительного громкого резонанса.

Кстати, сегодня в СБУ возбуждены уголовные дела в отношении многочисленных исполнителей Голодомора.

Россия использует геноцид в гибридной войне против Украины

Руководитель архива СБУ Андрей Когут недавно заметил, что даже сегодня Россия использует тему Голодомора в гибридной войне против Украины. Кремль манипулирует историческими фактами и распространяет фейки, чтобы уменьшить масштабы геноцида украинцев. Поэтому противодействие этому – вопрос защиты информационного пространства государства.

Мы способствуем восстановлению исторической правды, осуждению тоталитарного режима и увековечиванию памяти его жертв. Это важно для будущего нашего народа, чтобы защитить Украину от внешней агрессии и не допустить повторения трагедии.

– подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Отметим, что СБУ активно сотрудничает с Украинским институтом национальной памяти и Национальным музеем Голодомора-геноцида. Спецслужба предоставляет им архивные материалы о геноциде украинцев.

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Жуткие факты о Голодоморе

Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В то время ежеминутно умирало 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.

Больше всего голодных людей погибли на территории современных Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.

В 1932-1933 годах продолжительность жизни украинцев была очень короткой. Мужчины в среднем жили до 7,3 лет, а женщины – до 10,9 лет. Это самые низкие показатели за всю историю человечества.

Что известно о признании Голодомора

Первый шаг к признанию Голодомора сделал президент Леонид Кучма в 1998 году, издав указ о "Дне памяти жертв голодоморов и политических репрессий". На выступлении в ООН в 2003 году он отметил, что голод устроили искусственно.



Признание Голодомора геноцидом больше всего связывают с третьим президентом – Виктором Ющенко. Именно он инициировал принятие закона "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине". Впоследствии его преемник-беглец Виктор Янукович пытался отрицать факт геноцида. Мол, Голодомор был "общей трагедией братских народов".



По состоянию на 2021 год, 17 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.



Какие страны признали Голодомор геноцидом / Инфографика 24 канала