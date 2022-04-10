Важно остановить войну, но эмоционально это будет сложно.
Источник:AP
Президент Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам высказал свое мнение о войне и ее завершении. Он уверяет, что это важно.
Президент подчеркнул, что из-за этой войны каждая семья что-то потеряла. Есть люди, потерявшие детей.
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И я не думаю, что их удовлетворит любой мир и на любых условиях в любое время, потому что это большая рана. Даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру и окончанию войны. Нам нужно бороться ради жизни, а не пыли, когда уже ничего нет. Поэтому эту войну важно остановить, но сложно эмоционально,
– сказал Зеленский.
По его словам, говорится именно о желании. Ведь никто не хочет в принципе договариваться с человеком или людьми, которые пытали этот народ.
"Это понятно, и я это вам говорю как муж и как отец", – заметил президент.
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