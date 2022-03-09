Важно вводить симметричные санкции против режима Лукашенко, – Латушко об ограничениях для России

Из-за войны России против Украины Запад ввел мощный пакет санкций в отношении страны-агрессора. Однако важно вводить такие же ограничения и против режима Александра Лукашенко.

Об этом заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 канала. Самопровозглашенный президент абсолютно ответственен за то, что теперь происходит в Украине.

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"Очень важно вводить абсолютно симметричные санкции в отношении режима Лукашенко, как это есть в отношении России", – подчеркнул оппозиционер.

По словам Латушко, когда режим начнет ломаться, такое развитие событий облегчит ситуацию и в Украине.

Через Лукашенко Владимир Путин и решился на действия в отношении Украины. Ему было бы сложнее принять это решение, если бы Беларусь была страной с демократической властью,

– добавил оппозиционер.

Латушко рассказал об отношении Беларуси к войне в Украине: смотрите видео

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