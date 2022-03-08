Про це заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко в ефірі 24 каналу. Самопроголошений президент абсолютно відповідальний за те, що тепер відбувається в Україні.

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"Дуже важливо вводити абсолютно симетричні санкції щодо режиму Лукашенка, як це є стосовно Росії", – наголосив опозиціонер.

За словами Латушка, коли режим почне ламатися, такий розвиток подій полегшить ситуацію й в Україні.

Через Лукашенка значною мірою Володимир Путін і наважився на дії щодо України. Йому було б складніше ухвалити це рішення, якби Білорусь була країною з демократичною владою,

– додав опозиціонер.

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