Важное проявление поддержки Украины: Зеленский встречался с премьерами Албании и Черногории

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьерами Албании и Черногории. Он поблагодарил за поддержку Украины.

По словам Владимира Зеленского, приезд премьеров Албании Эди Рамы и Черногории Дритана Абазовича очень важен для Украины. Это серьезное проявление поддержки всего украинского народа.

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Накануне премьер-министры Албании и Черногории посетили Бородянку. Оба отметили, что увидели там просто "ад войны". А Дритан Абазович подчеркнул, что Черногория и дальше будет помогать Украине преодолеть последствия российской агрессии.

О чем общались Владимир Зеленский и его международные партнеры неизвестно. Официальную информацию обнародуют впоследствии.

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Кроме того, 15 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент Чехии. Во время речи он вспомнил историческую фразу "Мы – с вами, будьте с нами!" , раздававшейся на Чешском радио во время советского вторжения в 1968 году. Он подчеркнул, что эти слова сейчас чрезвычайно важны для украинцев.

"У этих слов есть еще одно измерение. Сейчас, когда украинский народ воюет за свободу, против жесткого российского вторжения, мы можем сказать, что именно с такими словами мы, украинцы, обращаемся ко всем народам Европы, ко всем народам демократического мира",

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа должна выгнать российские танки с территории Украины. Тогда они больше никогда не смогут войти ни в Прагу, ни в Брно, Карловы Вары, Пльзень или Остраву или в любой другой город. Сейчас в Украине идет битва за все будущее Европы.

Он поблагодарил Чехию и ее народ за активную помощь в борьбе против российского агрессора. А также призвал поддерживать Украину и дальше – до тех пор, когда украинская земля полностью не избавится от оккупантов.

Зеленский подчеркнул, что в Чехии нет лидеров, которые боятся того, что свобода победит , а тирания проиграет. В некоторых государствах есть с этим проблемы.

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