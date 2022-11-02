Антоновскому мосту опять было плохо: видео свежего прилета

Днем 2 ноября на территории временно оккупированной Херсонской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что у россиян снова "расцвел хлопок" у Антоновского моста.

О взрывах в Херсонской области сообщили около 13:30. Впоследствии появилось и видео взрывов в сети, которые, вероятно, прогремели именно в это время, сообщает 24 канал.

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Взрыв был не один

В частности, на видео видно, что прилеты были и у моста. Вероятно, защитники целились по переправе россиян, по которой они могут перевозить технику и личный состав. Сообщений, получил ли сам мост новые разрушения, пока нет.

Взрывы возле Антоновского моста: видео

Ни дня без "хлопка"

Отметим, что взрывы у этого моста – не редкость, ведь он очень важен для логистики российской армии. Именно Антоновский мост соединяет Херсон с оккупированными частями левобережья, и именно там Россия может перебрасывать для атак свои войска на правый берег Днепра или эвакуировать их.

Нижнее течение Днепра является естественным барьером с шириной водного пути около тысячи метров. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором результата боев в регионе,

– отметили ранее аналитики разведки Британии.

И поскольку уничтожение этого моста усложняет логистику россиян, туда часто целятся наши военные. Так, вчера, 1 ноября, защитники Украины еще раз ударили по этому объекту. В сети предполагают, что удар был нанесен по переправе оккупантов. Однако официального подтверждения этого пока нет.

Результативный удар нанесли и в конце октября. Хотя россияне заявляли, что их ПВО справилась со всеми атаками Украины, нашим военным удалось уничтожить колонну техники и баржи россиян.

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