Информацию о взрывах распространили в соцсетях, передает 24 канал.

Важно После частых визитов "хлопка": в сети показали, как выглядит Антоновский мост

По предварительным данным, прилет был по переправе, которую построили оккупанты. Однако официального подтверждения этого пока нет. Заметим, что взрывы в районе Антоновского моста – не редкость. В последнее время их слышно чуть ли не каждый день.

Взрывы в районе Антоновского моста: последние новости

О взрывах в районе моста сообщили вечером 30 октября. Оккупанты традиционно заявляли, будто ВСУ запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось". Очевидно, с "всем" кроме колонны техники и барж.

Вечером 29 октября на Херсонщине снова расцвел "хлопок". Она посетила оккупантов у переправы вблизи Антоновского моста.

Взрывы в районе Антоновского моста прогремели и 21 октября. Местные телеграм-каналы заявили о том, что слышно работу ПВО, однако то, насколько она удачной – понять трудно.

Почему важен Антоновский мост

Еще 20 июля – после первого удара по мосту возле Антоновки – британская разведка писала, что этот мост крайне важен для логистики российской армии. Ведь по этому пути Россия может доставлять на правый берег Днепра обеспечение для военных или вообще вывести свои войска с оккупированной территории.

Добавим, что, пока ВСУ продолжают продвигаться вперед в Херсонской области, россияне укрепляют свои оборонные позиции вблизи Херсона, готовясь к приходу украинских защитников. Недавно руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов публично предположил, что ВСУ уже к концу этой осени смогут освободить временно оккупированный Херсон, где так крепко засели российские захватчики. Буданов не часто делает публичные заявления по поводу хода войны, однако обычно его предположения сбываются.

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