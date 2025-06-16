Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО

Вечером 16 июня в Черкасской области была объявлена ​​воздушная тревога. Работают защитники неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Черкассы.

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Взрывы в Черкасской области 16.06.2025

Около 20:30 в Черкасском и Золотоношском районах объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил председатель ОВА Игорь Табурец.

В 20:44 Воздушные силы предупредили, что российские беспилотники на Полтавщине курсом на Харьковщину и Черкасщину.

Уже в 21:02 журналисты написали, что возле Черкасс и в окрестностях города работает ПВО.

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Важно! По состоянию на 21:18 воздушная тревога продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.