Вблизи Гнутово сейчас идет бой

Возле села Гнутово, расположенного возле Мариуполя, сейчас идут бои с вражеской армией. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко примерно в 8 утра 2022 года.

Неспокойно было в Сартане вечером 26 февраля. Обстреливали авиацией. Там разрушено 8 домов. В местной школе повылетали окна.

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К сожалению, 1 человек погиб, 2 раненых. Официальная информация относительно общей ситуации по Волновахе и Мариуполю от военных пока не поступала, отметил Кириленко.

В то же время по состоянию на утро тихо, без больших обстрелов и потерь было в:

Торецке

Марьинке;

Красногоровке;

Светлодарске.

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