Вблизи Казачьей бухты в Крыму слышали взрывы: оккупанты заговорили о сбитых ракетах

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Днем 6 апреля вблизи Казачьей бухты, где совсем недавно цвел хлопок, снова сообщили о по меньшей мере двух взрывах.

Слышали их в Гагаринском районе Севастополя около 16:00, ближе к Казачьей бухте. Об этом сообщили местные телеграм-каналы и российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Тренировки ПВО в Крыму

Оккупационные власти временно оккупированного полуострова оперативно отреагировали на сообщения в сети. Громкие звуки вблизи Севастополя они по традиции назвали работой ПВО.

При этом местные изначально такие объяснения даже восприняли за тренировку противовоздушной обороны Крыма. Однако впоследствии сообщения о взрывах вблизи Казачьей бухты в местных телеграм-каналах удалили.

Отметим, что вместе с работой ПВО в сети появились и фото дыма, который был виден издалека.

Дым от работы ПВО и место попадания / Соцсети

Оккупанты заявили о разных версиях события

Так называемый самопровозглашенный премьер-министр временных российских оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что звуки взрыва были следствием сбивания ракеты. По его словам, ПВО сбила баллистическую ракету, которая якобы была запущена с украинского ОТРК "Гром-2".

Однако так называемый советник главы Крыма Олег Крючков поднял ставки. Он заявил, что на самом деле таких баллистических ракет над Крымом было две. Более того, в своем телеграм-канале он заявил, что фамилии администраторов пабликов, которые "продолжают выкладывать фото работы ПВО и разгонять панику" передали в правоохранительные органы.

. ОТРК "Гром" – оперативно-тактический ракетный комплекс, построенный на базе твердотопливной баллистической ракеты, который разработало украинское конструкторское бюро "Южное" в Днепре. Его дальность действия составляет от 50 до 500 км, в зависимости от типа ракеты.

Сергей Аксенов также добавил, что разрушений и пострадавших нет.

Место якобы падения ракет: видео

Стоит отметить, что украинские военные информации оккупационных властей временно оккупированного Крыма не комментировали.