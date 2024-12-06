Второй раз за день: в Кривом Роге прогремели взрывы, повреждено админздание

Вечером 6 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы. Это уже второй обстрел Криворожского района за день.

24 Канал собрал все, что известно о взрывах в Кривом Роге и их последствиях.

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Взрывы в Кривом Роге 6 декабря

Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что надо,

– написал Александр Вилкул.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил: "Очередной удар россиян по мирному Кривому Рогу в День ВСУ. Нелюди".

Чуть позже на событие откликнулся глава ОВА Сергей Лысак. "Враг попал по Кривому Рогу. По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем", – рассказал чиновник.

О том, что в городе громко, в 16:24 проинформировали корреспонденты Суспильного и ряд местных изданий. Местный телеграм-канал "Свои" сообщил, что после взрыва есть задымление.

Воздушные силы предупреждали о ракете на Кривой Рог.

Мониторинговые сообщества привели данные о том, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по Криворожскому району. (возможно, с кассетной частью). Эти взрывы и услышали в Кривом Роге. Враг бил с территории временно оккупированного Крыма. Мониторы заметили, что слышали несколько ракет, но локационно их не зафиксировали. Но это неофициальная информация.

В 16 часов в городе тоже раздавались взрывы.

Будьте в укрытиях, если у вас тревога!