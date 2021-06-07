Очевидцы рассказали о силовике: вблизи Мариуполя гранатой ранили 2 человек

В поселке Сартана вблизи Мариуполя в воскресенье, 5 мая, мужчина бросил гранату под припаркованную машину. В результате инцидента пострадали 2 человека.

Инцидент произошел на улице Огородной поблизости с местной лавкой. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Прокуратура передаст рассмотрение дела в ГБР.

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Детали инцидента

Очевидцы рассказали, что неподалеку местные жители отмечали день рождения.

В то время к лавке подошел мужчина. По словам родственницы одного из пострадавших, он спровоцировал конфликт. Женщина рассказала, что это был сотрудник силовых структур.

Стал приставать к людям, унять его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое парней, именинник и его друг, получили осколочные ранения,

– заявила очевидица.

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