Очевидцы рассказали о силовике: вблизи Мариуполя гранатой ранили 2 человек

В поселке Сартана вблизи Мариуполя в воскресенье, 5 мая, мужчина бросил гранату под припаркованную машину. В результате инцидента пострадали 2 человека.
Инцидент произошел на улице Огородной поблизости с местной лавкой. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Прокуратура передаст рассмотрение дела в ГБР.
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Детали инцидента
Очевидцы рассказали, что неподалеку местные жители отмечали день рождения.
В то время к лавке подошел мужчина. По словам родственницы одного из пострадавших, он спровоцировал конфликт. Женщина рассказала, что это был сотрудник силовых структур.
Стал приставать к людям, унять его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое парней, именинник и его друг, получили осколочные ранения,
– заявила очевидица.
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