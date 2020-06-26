Украинцы получили три дня выходных. Учитывая, что поездки заграницу сейчас маловероятны, они решили отправиться на отдых на Юг. Из-за чего на трассах в Одессу и вблизи Бердянска образовались многокилометровые очереди.

На трассе Киев – Одесса пробки начались еще в 30 километрах от южного города. Как пишет телеграм-канал Teza, возле Хаджибейского лимана ремонтируется мост. Из-за этого машины стоят в пробке длиной 10-15 километров, ожидая там по 3-4 часа.

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При этом пробка образовалась на трехполосной трассе лишь в сторону Одессы. На выезд из города тянучки из автомобилей нет.

Карта дороги, где образовалась тянучка из автомобилей вблизи Одессы

Образовались пробки и на подъезде к Азовскому морю вблизи Бердянска.

Смотрите видео затора вблизи Бердянска