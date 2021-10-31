Вблизи саммита G20: в Италии экоактивисты пытались заблокировать улицу

31 октября 2021 , 00:02
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Источник:

ANSA

В Риме экологические активисты пытались заблокировать улицу. Она ведет к месту проведения саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Активисты "Климатического лагеря" устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба, ведущей к конгресс-центру La Nuvola. Именно там проходила встреча лидеров G20.

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Активисты могут заблокировать целый город

К демонстрантам вмешалась полиция. Правоохранители расчистили улицу от активистов, однако те оказали силовое сопротивление.

Обратите внимание! Согласно информации Министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат. Дело в том, что ожидается несколько демонстраций.

После того, как освободили центральную улицу, демонстранты продолжали занимать боковую полосу. Они сидели или лежали на асфальте.

Если ничего не изменится (с климатической ситуацией – 24 канал), мы заблокируем город,
– кричали активисты.

Также были такие лозунги, как:

  • "Катастрофа наступает, время действовать";
  • "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".


Протест активистов "Климатического лагеря" прямо на асфальте / Фото ANSA

Саммит G20: главное

  • В Риме под руководством Италии 30 октября 2021 года начался 2-дневный саммит стран "Большой двадцатки". Руководители крупнейших экономик мира должны вместе пообщаться об актуальных международных вопросах.
  • Согласно программе саммита, первая сессия состоялась на тему: "Глобальная экономика и здоровье".
  • Лидеры еще должны обсудить 31 октября вопрос об изменениях климата и устойчивом развитии.
Автор: Роман Стек