Вблизи Васильевки оккупанты создали многокилометровую пробку – видео

В Запорожской области, вблизи Васильевки, российские боевики вызвали масштабную пробку. В ней – беженцы из Мариуполя и эвакуационные машины, которые вывозят беженцев из Бердянска в Запорожье. В пробке стоят "скорые" с ранеными детьми.

Оккупанты проводят углубленный осмотр проезжающих через вражеские блокпосты, провоцируя многокилометровые пробки.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в очереди к блокпостам стоят кареты скорой помощи с ранеными детьми.

Украинская сторона ведет непростые переговоры с представителями России относительно необходимости как можно быстрее нормализовать пропуск наших граждан в сторону Запорожья,

– отметил он.

О ситуации на блокпостах сообщила и Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что на блокпосте "Васильевка" оккупанты уже 3 часа не пропускают 53 автобуса с детьми, женщинами и пожилыми людьми.

Мы постоянно ведем переговоры с Красным Крестом, обращаемся ко всем, чтобы они отпустили людей. Потому что люди стоят всю ночь. Там – дети, не хватает воды. Кроме того, там стоят скорые, которые везут раненых детей. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы люди снова попали в Запорожье,

– сказала Верещук.

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