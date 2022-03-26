Окупанти проводять поглиблений огляд тих, хто проїжджає через ворожі блокпости, що провокує багатокілометрові затори.

Важливо Ірина Верещук закликала світову спільноту об’єднатись заради допомоги жителям Херсону

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у черзі до блокпостів стоять карети швидкої допомоги з пораненими дітьми.

Українська сторона веде непрості переговори з представниками РФ стосовно необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя,

– зазначив він.

Про ситуацію на блокпостах повідомила і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що на блокпості "Василівка" окупанти вже 3 годину не пропускають 53 автобуси з дітьми, жінками та літніми людьми.

Ми постійно ведемо перемовини з Червоним Хрестом, звертаємося до всіх, щоб вони відпустили людей. Бо люди стоять цілу ніч. Там – діти, не вистачає води. Крім того, там стоять швидкі, що везуть поранених дітей. Я зроблю все від себе залежне, щоб люди знову потрапили на Запоріжжя,

– сказала Верещук.

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