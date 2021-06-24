Вблизи Водяного украинский военный получил осколочное ранение

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции на Приазовье. Наш военный получил осколочное ранение, его экстренно доставили в больницу.
Оккупанты стреляли по украинским позициям из станковых гранатометов. Воину, которую получил проникающие осколочные ранения, оказали первую помощь.
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Состояние защитника оценили как средней тяжести
Сразу после этого раненого защитника доставили в больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести. На место происшествия прибыли представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.Обратите внимание! О действиях стороны противника сообщили ОБСЕ.
Какова ситуация на Донбассе была накануне
За сутки 23 июня оккупанты сразу 22 раза проигнорировали договоренность о режиме тишины. Они обстреливали наши позиции из различного вооружения. В частности говорится о минометах 82 и 120 калибра, артиллерийские системы 122 калибра, а также ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Возле каких населенных пунктов было неспокойно:
- Новоселовка,
- Майорск,
- Пивденное,
- Марьинка,
- Красногоровка,
- Старогнатовка,
- Новгородское,
- Авдеевка,
- Луганское,
- Водяное,
- Новоалександровка,
- Новотошковское,
- Золотое-4,
- Широкино.
Также сторона противника попыталась устроить провокации с помощью беспилотников, однако украинские силы эти попытки предупредили.