Возле Запорожья женщина облила себя бензином и подожгла

51-летняя украинка облила себя бензином и подожгла под Запорожьем. Произошло это в селе Наталовка, недалеко от областного центра.

Соответствующее сообщение поступило в экстренные службы 12 августа. Чтобы спасти женщину, на место происшествия сразу прибыли фельдшерская и реанимационная бригады.

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Подробности об инциденте

Женщина находится в реанимации в больнице Запорожья. По информации медиков, она получила ожоги туловища, конечностей II – III степеней 90%. Кроме этого, пострадавшая также обожгла верхние дыхательные пути.

Самоподжог ребенка в Киеве

. Пока неизвестно, в каком состоянии находится жительница Наталовки. Причины ее поступка выясняют правоохранители.

В конце мая 12-летний школьник из Киева поджег себя легковоспламеняющейся смесью. Правоохранители сообщили, что это – случайность. В то же время, по информации СМИ, мальчик якобы сделал это ради того, чтобы снять видео. Подросток получил серьезные ожоги, было повреждено более 40% тела и дыхательные пути. Медики боролись за его жизнь 2 недели. К сожалению, спасти школьника не удалось. 7 июня мальчик умер.