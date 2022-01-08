Вчера в Украине не провели ни одной прививки против COVID-19: причина

В пятницу, 7 января, в Украине не сделали ни одной прививки против коронавируса. Все из-за того что центры и пункты вакцинации против COVID-19 были закрыты.

7 января вся Украина праздновала Рождество, поэтому вакцинацию в этот день не проводили. Уже с 8 января пункты и центры вакцинации возобновят работу по обычному графику.

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Контакты и расписание можно посмотреть на официальном информативном сайте о вакцинации или по телефону 0 800 60 20 19.

Добавим, что все вакцинированные люди в возрасте от 18 лет могут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.

Темпы COVID-вакцинации в Украине

С момента получения дозы человек получит новый COVID-сертификат со сроком действия 270 дней. Его можно будет сгенерировать в приложении Дия ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени сертификат за предыдущую полную вакцинацию будет оставаться действительным.

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор вакцинировали 14 800 318 жителей страны, 14 800 316 из которых получили 1 дозу, 13 950 698 получили 2 дозы, 5 787 получили дополнительную дозу, а еще 16 216 сделали бустер.

Какие препараты выбирали украинцы

Всего в стране провели 28 773 017 COVID-прививок, для этого использовали следующие препараты:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,

Coronavac – 4 806 881,

AstraZeneca – 1 623 934,

Moderna – 1 480 366,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.