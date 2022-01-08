7 січня вся Україна святкувала Різдво, тож вакцинацію у цей день не проводили. Вже з 8 січня пункти та центри вакцинації відновлять роботу за звичайним графіком.

До теми В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років

Контакти та розклад можна переглянути на офіційному інформативному сайті про вакцинацію або за телефоном 0 800 60 20 19.

Додамо, що усі вакциновані люди у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.

Темпи COVID-вакцинації в Україні

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді вакцинували 14 800 318 мешканців країни, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали 2 дози, 5 787 отримали додаткову дозу, а ще 16 216 зробили бустер.

Які препарати обирали українці

Загалом в країні провели 28 773 017 COVID-щеплень, для цього використовували такі препарати:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,
  • Coronavac – 4 806 881,
  • AstraZeneca – 1 623 934,
  • Moderna – 1 480 366,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 946,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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