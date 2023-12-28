Не "Новочеркасском" единым: в Феодосийском порту на днях повредили еще одно судно

28 декабря 2023, 13:29
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Источник:

"Крымский ветер"

Украинские защитники успешно уничтожают вражеский флот. В этот раз стало известно, что под ударом 26 декабря оказался не только "Новочеркасск".

В порту оккупированной Феодосии вместе с "Новочеркасском" было еще одно судно. Оно также было повреждено в результате удара.

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Есть спутниковые фото

На снимке виден догорающий БДК "Новочеркасск" и ниже возле пирса судно с поврежденной носовой частью.


Судно было повреждено / Фото "Крымский ветер"

Это же судно было пришвартовано там летом.

Его идентифицируют как рейдовую плавучую мастерскую ПМР-71 проекта 889А из состава 58 группы судов обеспечения.

Его особенностью является железобетонный корпус.

Россия потеряла "Новочеркасск"

  • В ночь на 26 декабря нашим военным удалось уничтожить большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. После работы ВСУ из порта исчез целый ряд кораблей. Об этом свидетельствуют снимки сервиса Planet.com за 27 декабря. На это обратили внимание журналисты "Радио Свобода".
  • Да, на снимках видно, что с порта вывели пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно (вероятно, говорится о "Капитане Гурьеве"), а также еще один корабль.
  • Остались только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Они – на причале, к югу от места попадания.

Автор: Вікторія Кульженко