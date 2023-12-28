Не "Новочеркасском" единым: в Феодосийском порту на днях повредили еще одно судно

Украинские защитники успешно уничтожают вражеский флот. В этот раз стало известно, что под ударом 26 декабря оказался не только "Новочеркасск".

В порту оккупированной Феодосии вместе с "Новочеркасском" было еще одно судно. Оно также было повреждено в результате удара.

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На снимке виден догорающий БДК "Новочеркасск" и ниже возле пирса судно с поврежденной носовой частью.



Судно было повреждено / Фото "Крымский ветер"

Это же судно было пришвартовано там летом.

Его идентифицируют как рейдовую плавучую мастерскую ПМР-71 проекта 889А из состава 58 группы судов обеспечения.

Его особенностью является железобетонный корпус.

Россия потеряла "Новочеркасск"