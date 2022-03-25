Вдова Дудаева написала письмо Саакашвили в надежде на свободу Кавказа

Алла Дудаева – вдова Джохара Дудаева – написала письмо Михеилу Саакашвили. Она призналась, что каждый день упоминает его в своих молитвах.

Дудаева заявила, что Саакашвили – удивительный и смелый человек. Она призвала его подарить грузинскому народу свой талант и нескончаемую энергию.

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Кроме того, Дудаева отметила, что реформы Саакашвили были образцовыми.

Впоследствии, рискуя жизнью, он приехал в Грузию. Там его арестовали. Вдова Дудаева заметила, что даже тогда Саакашвили не перестал бороться за свободу.

Дудаева подчеркнула, что теперь Саакашвили, заключенный Владимиром Путиным, помогает Украине пережить войну. Пока украинский народ вместе с добровольцами из разных стран борется против тирании.

Дудаева заявила, что Украина обязательно победит. Тогда весь мир сможет вздохнуть с облегчением, потому что падет последняя империя зла.

Свобода Украины – это свобода Грузии и всего Кавказа, и когда это произойдет, мечта Звиада (Гамсахурдии – 24 канал) и Джохара сбудется и все кавказские народы объединятся в одном кавказском доме,

– заявила Дудаева.

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Дудаев – чеченский военный и политик, убитый российскими военными. Боролся за свободу и независимость Чечни.