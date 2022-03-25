Дудаєва заявила, що Саакашвілі – дивовижна та смілива людина. Вона закликала його подарувати грузинському народу свій талант та нескінченну енергію.

Зауважте Саакашвілі закликає грузинську опозицію вимагати повної деокупації держави

Окрім того, Дудаєва зауважила, що реформи Саакашвілі були зразковими.

Згодом, ризикуючи життям, він приїхав до Грузії. Там його заарештували. Водночас вдова Дудаєва зауважила, що навіть тоді Саакашвілі не припинив боротися за свободу.

Дудаєва наголосила, що тепер Саакашвілі, якого ув'язнив Володимир Путін, допомагає Україні пережити війну. Наразі український народ разом з добровольцями з різних країн бореться проти тиранії.

Дудаєва заявила, що Україна обов'язково переможе. Тоді весь світ зможе зітхнути з полегшенням, бо впаде остання імперія зла.

Свобода України – це свобода Грузії і всього Кавказу, і коли це станеться, мрія Звіада (Гамсахурдії – 24 канал) і Джохара здійсниться і всі кавказькі народи об'єднаються в одному кавказькому домі,

– заявила Дудаєва.

Зауважте! Дудаєв – чеченський військовий та політик, якого вбили російські військові. Боровся за свободу й незалежність Чечні.

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