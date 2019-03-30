Вдова сенатора Маккейна приехала на выборы в Украину: фото
Вдова американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна Синди прибыла в Украину в составе делегации США. Она станет одним из международных наблюдателей на президентских выборах 31 марта.
С Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны уже встретился мэр Киева Виталий Кличко.
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"Я не могу найти лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так сильно заботился", – отметила Маккейн.
Она напомнила, что ее муж был горячим сторонником украинского народа и его свободы.
Он назвал свой визит во время Евромайдан одним из самых дорогих опытов, из когда-либо полученых. "Я никогда не видел ничего подобного", – рассказывал он. Теперь я понимаю, почему он любил Украину,
– написала вдова сенатора.
Сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года на 81 году жизни. У него был рак головного мозга. На его похоронах присутствовал и президент Петр Порошенко. Он отправился в США с частной поездкой, чтобы отдать последний долг сенатору Маккейну, которого он считал большим другом Украины. Известно, что по приглашению семьи Джона Маккейна проститься с сенатором поехал также мэр Киева Виталий Кличко.