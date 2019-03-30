Вдова сенатора Маккейна приехала на выборы в Украину: фото

Вдова американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна Синди прибыла в Украину в составе делегации США. Она станет одним из международных наблюдателей на президентских выборах 31 марта.

С Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны уже встретился мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также: "Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы

Joined @Vitaliy_Klichko the mayor of Kyiv. Talked a little politics and reminisce about @SenJohnMcCain Always nice to see an old friend. pic.twitter.com/PYeoWEqdsk — Cindy McCain (@cindymccain) 29 березня 2019 р.

"Я не могу найти лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так сильно заботился", – отметила Маккейн.

I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh — Cindy McCain (@cindymccain) 28 березня 2019 р.

Она напомнила, что ее муж был горячим сторонником украинского народа и его свободы.

Он назвал свой визит во время Евромайдан одним из самых дорогих опытов, из когда-либо полученых. "Я никогда не видел ничего подобного", – рассказывал он. Теперь я понимаю, почему он любил Украину,

– написала вдова сенатора.

John was a ardent supporter of the Ukrainian people & their stand for freedom. He called his ‘13 visit during the Euromaidan "one of the most moving experiences I have ever had...I have never seen anything like what we witnessed". I now understand why he loved Ukraine @IRIGlobal pic.twitter.com/k6TtYlJNfm — Cindy McCain (@cindymccain) 29 березня 2019 р.

Сенатор Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года на 81 году жизни. У него был рак головного мозга. На его похоронах присутствовал и президент Петр Порошенко. Он отправился в США с частной поездкой, чтобы отдать последний долг сенатору Маккейну, которого он считал большим другом Украины. Известно, что по приглашению семьи Джона Маккейна проститься с сенатором поехал также мэр Киева Виталий Кличко.