Вдова сенатора Маккейна приїхала на вибори в Україну: фото
Вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді прибула в Україну у складі делегації США. Вона стане однією з міжнародних спостерігачок на президентських виборах 31 березня.
Із Сінді Маккейн і делегацією Міжнародного республіканського інституту та Інституту імені Маккейна університету Арізони вже зустрівся міський голова Києва Віталій Кличко.
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"Я не можу знайти кращого способу вшанувати спадщину свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку він так сильно дбав", – зазначила Маккейн.
Вона нагадала, що її чоловік був палким прибічником українського народу та його свободи.
Він назвав свій візит під час Євромайдану одним з найдорожчих досвідів, який коли-небудь отримував. "Я ніколи не бачив нічого подібного", – розповідав він. Тепер я розумію, чому він любив Україну,
– написала вдова сенатора.
Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року на 81 році життя. У нього був рак головного мозку. На його похоронах був присутнім і президент Петро Порошенко. Він відправився у США з приватною поїздкою, щоб віддати останню шану сенатору Маккейну, якого він вважав великим другом України. Відомо, що на запрошення сім'ї Джона Маккейна попрощатись з сенатором поїхав також мер Києва Віталій Кличко.