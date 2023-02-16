Большинство вдов оккупантов, которым дарили шубы, оказались массовкой, – расследователи

Российская пропаганда на прошлой неделе распространила видео, где женам убитых бойцов из оккупированного Донбасса раздают шубы. Оказалось, что после записи часть из шуб забрали назад.

Более того, расследователи выяснили, что не все женщины на видео – вдовы, большинство – просто массовка.

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Подаренные шубы вдовам

В начале февраля об "акции с шубами" сообщил Евгений Скрипник с позывным "Знамя", входящий в окружение российского боевика и бывшего "министра обороны "ДНР"" Игоря Гиркина-Стрелкова.

Отмечали, что 21 шубу для вдов передал российский бизнесмен, а их доставкой занималась жена Гиркина – Мирослава Регинская. Именно она опубликовала видео, где 13 женщин стоят на улице и держат перед собой шубы, благодаря благодарности за подарки.

Оказалось, что шубы забрали

Но потом оказалось, что часть этих шуб забрали обратно. Российское феминистическое движение связалось с одной из женщин с видео, и она заявила, что у нее и еще у трех других женщин шубы отобрали сразу после записи.

По ее словам, участницам акции сказали, что им вручили шубы плохого качества, и пообещали выдать новые, а позже заявили, что дали шубы по ошибке – они якобы назначались другим людям.

У вдов забрали шубы сразу после съемок видео / Скриншот Следствие Инфо

Женщина призналась, что вне дома

О том, что раздавать шубы, женщинам сообщали на работе. Им пообещали "дорогие подарки из Москвы" за то, что будут говорить на видео.

Журналисты разыскали женщину Валентину, которая рассказала об отобранных шубах, в переписке женщина призналась, что она не вдова, а просто попросили сняться в видео.

Расследователи также идентифицировали несколько вдов и их погибших мужчин.

Регинская в соцсетях продолжала публиковать фото женщин с шубами, которых не было на видео.



Шубы начали раздавать по новому кругу / Фото Следствие Инфо

А позже, вероятно, когда ситуация получила огласку, Валентина написала, что ей "вернули шубу, подарили цветы и извинились".

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