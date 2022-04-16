Вдребезги разрушена птицефабрика: оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области

Утром 16 апреля российские оккупанты вновь обстреляли Днепр. Примерно в 9:50 ракеты полностью разрушили птицефабрику.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он добавил, что пострадавших нет.

Важно Работали силы ПВО, – Козицкий о взрывах, которые были слышны на Львовщине

По словам Резниченко, птицефабрика не работала, поэтому там никого и ничего не было.

Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект,

– сказал глава Днепропетровской ОВА.

Добавим, что 10 апреля российские войска нанесли повторный ракетный удар по международному аэропорту "Днепр". Объект разрушен так же как инфраструктура рядом с ним.

Оккупанты обстреляли Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Произошло это также утром 16 апреля. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Как сообщил Кличко, сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.