С вечера субботы до утра понедельника: в Запорожье ввели комендантский час
1 апреля 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:Суспільне Запоріжжя
Запорожская военная администрация ввела комендантский час в выходные. В настоящее время жителям города нельзя выходить на улицу без документов и специальных пропусков.
В эти выходные в Запорожье будет ограничено свободное передвижение. Соответствующее решение приняла Запорожская военная администрация.
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Комендантский час
Комендантский час в Запорожье начнется в субботу, 2 апреля, с 20:00, и продлится до 5 утра понедельника, 4 апреля.
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