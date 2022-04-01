С вечера субботы до утра понедельника: в Запорожье ввели комендантский час

1 апреля 2022 , 14:16
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Источник:

Суспільне Запоріжжя

Запорожская военная администрация ввела комендантский час в выходные. В настоящее время жителям города нельзя выходить на улицу без документов и специальных пропусков.

В эти выходные в Запорожье будет ограничено свободное передвижение. Соответствующее решение приняла Запорожская военная администрация.

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Комендантский час

Комендантский час в Запорожье начнется в субботу, 2 апреля, с 20:00, и продлится до 5 утра понедельника, 4 апреля.

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Автор: Ярослав Сиваківський