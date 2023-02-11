Вечерняя атака Украины "Шахидами": сколько дронов сбили Воздушные силы

Российские оккупанты после очередной волны ракетных атак выпустили по Украине иранские беспилотники. Пуски совершались с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, наши защитники смогли уничтожить сразу 20 "Шахидов".

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Там добавили, что в вечернее время 10 февраля российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

Всего за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131,

– говорится в сообщении.

Известно, что враг накануне атаковал Одесскую область. Только в Одесской области ВСУ смогли сбить 4 иранских беспилотника. Добавим, что перед массированной ракетной атакой 10 февраля россияне ночью атаковали Украину дронами. Таким образом, они пытаются выявить позиции украинской противовоздушной обороны.

Интенсивность ракетных атак будет уменьшаться

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что сила ракетных атак со стороны страны-агрессора постепенно падает. Экс-сотрудник СБУ добавил, что уменьшению количества ракет в России активно способствует эффективная работа украинской противовоздушной обороны.

Эксперт Украинского института будущего заметил, что благодаря умелой работе украинских специалистов все установки ПВО работают в составе одной системы. В то же время враг и дальше будет наносить ракетные удары по Украине.

"Не надо ожидать, что ракеты у россиян закончатся полностью. Мол, они все выстреляют и скажут Владимиру Путину, что уже нечего запускать по Украине. Такого не будет", – сказал экс-сотрудник СБУ.