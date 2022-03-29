Вечером 29 марта по всей Киевщине начнется комендантский час: пока будет продолжаться

На территории Киевской области будет действовать комендантский час, который начнется 29 марта в 21:00 и завершится 30 марта в 6 утра.

Как сообщает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, ограничительные мероприятия проводятся с 29 по 30 марта и распространяются на все районы Киевщины.

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Правила комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, в частности, в парках и скверах. Исключения касаются только работников, задействованных в критической инфраструктуре и имеющих при себе специальный пропуск установленного образца и удостоверение личности.

Призываю жителей региона не пренебрегать правилами, вводимыми во время военного положения,

– отметил Павлюк.

Также глава ОВА обратился к киевлянам с просьбой не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Обратите внимание – в Кремле истерика, потому что они поняли, что взять Киев невозможно, – пресс-офицер ТРО Киева Ковалев